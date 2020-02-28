Много облаков и снег накроют Петербург в пятницу

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:55:48+03:00

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Зима вот-вот закончится, а весна уже стоит на пороге. Так как 2020 год выпал високосным, месяц немного затянется, так же как чуть-чуть затянутся холода в Петербурге. В пятницу, 28 февраля, город окажется в тыловой части уходящего на восток циклонического вихря. В связи с этим, температурные показатели будут колебаться преимущественно ниже нуля.

- Облаков в небе над регионом будет много, пройдет снег, местами возможна гололедица. В такой ситуации показания термометров будут колебаться преимущественно в отрицательной части температурной шкалы, - рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Так, в пятницу в Петербурге температура воздуха днем будет держаться на уровне нуля, минус 2 градусов. В Ленинградской области - от минус 4 до плюс 1. Ветер северо-западный, умеренный, 5-10 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, начало весны в Петербурге будет облачным и прохладным. Поэтому убирать теплые вещи далеко в шкаф пока что не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU