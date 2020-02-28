Автомобилисты заметили БТР на проспекте Культуры в Петербурге

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:32:41+03:00

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Рано утром в пятницу, 28 февраля, автомобилисты Петербурга, проезжая по проспекту Культуры, несколько удивились. Вместе с ними по дороге ехала машина, которую не каждый день увидишь на улице. Тихо и спокойно, в небольшой утренней пробке продвигался мощный БТР. Об увиденном водители поспешили рассказать в социальной сети.

- Это ПКП на базе БТР. Скорее всего следует в военную часть в Осиновую Рощу, Сертолово или еще куда, - пояснил один из участников обсуждения в соцсети.

Надо отметить, что петербуржцев особо не взволновало появление военной машины в городе. Автомобилисты уже давно привыкли к тому, что по оживленным улицам периодически проносятся бронированная техника.

Так, военный бронетранспортер с некой периодичностью видят на проспекте Культуры. Например, 26 ноября 2019 года, утром точно также БТР проехал по городу. Тогда автомобилисты отметили, что водитель махины вел себя очень вежливо, тактично и никому не мешал на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU