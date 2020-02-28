2020-02-28T09:32:41+03:00
Общество

Автомобилисты заметили БТР на проспекте Культуры в Петербурге

Бронированный автомобиль встал в утреннюю пробку вместе с обычными легковушками
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
БТР проехал по проспекту КультурыБТР проехал по проспекту КультурыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Рано утром в пятницу, 28 февраля, автомобилисты Петербурга, проезжая по проспекту Культуры, несколько удивились. Вместе с ними по дороге ехала машина, которую не каждый день увидишь на улице. Тихо и спокойно, в небольшой утренней пробке продвигался мощный БТР. Об увиденном водители поспешили рассказать в социальной сети.

- Это ПКП на базе БТР. Скорее всего следует в военную часть в Осиновую Рощу, Сертолово или еще куда, - пояснил один из участников обсуждения в соцсети.

Надо отметить, что петербуржцев особо не взволновало появление военной машины в городе. Автомобилисты уже давно привыкли к тому, что по оживленным улицам периодически проносятся бронированная техника.

Так, военный бронетранспортер с некой периодичностью видят на проспекте Культуры. Например, 26 ноября 2019 года, утром точно также БТР проехал по городу. Тогда автомобилисты отметили, что водитель махины вел себя очень вежливо, тактично и никому не мешал на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частную трамвайную линию в Шушарах назвали «Славянкой»
Гражданина Индии, скрывавшегося 19 лет за двойное убийство, задержали в Петербурге
Треть инвалидов Петербурга официально трудоустроены
В Калининском Петербурга произошел взрыв, предположительно самодельного устройства
Экс-директора «Метростроя» не стали отправлять в СИЗО по новому делу о крупной растрате
Мигрант удерживал и изнасиловал знакомую в квартире в Кировске
Приехав на стрельбу в Ленобласти, полицейские нашли крупную партию наркотиков
Автомобилисты заметили БТР на проспекте Культуры в Петербурге
Пенсионерка спасла от уголовного дела «внука», который оказался мошенником
Много облаков и снег накроют Петербург в пятницу
Убийцу мужчины, найденного с пакетом на голове в заливе Выборга, арестовали
Гонщик снес ограду на Приморском шоссе и чуть не улетел в залив
В Мурино объявились лентяи, выбрасывающие мусор из многоэтажек на машины и головы людей
Ученые СПбГУ выяснили, как паразиты превращают ракообразных в «зомби-феминисток»
Полуголые экоактивисты устроили «летний» отдых в Таврическом саду
Зарядка с чирлидершами встряхнула чиновников на заседании правительства Ленобласти