Пара иностранцев дважды пыталась перебежать российско-финскую границу

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:58:36+03:00

На границе с Финляндией поймали пару упорных нарушителей. Фото: Погрануправление ФСБ по СПб и ЛО

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Двоих особо упорных нарушителей задержали пограничники ФСБ, стоящие на страже рубежей Родины в Выборгском районе Ленобласти у Финляндии. Им в руки попались молодые уроженцы одной из юго-восточных стран Азии, стремившиеся попасть в Европу. Мужчина и женщина не придумали ничего лучше, чем просто пересечь границу незаконно.

- 26 февраля 2020 года сотрудниками Пограничного управления обнаружены и задержаны мужчина и женщина 1994 и 1995 годов рождения соответственно, стремительно двигавшиеся по направлению в сторону Финляндской Республики, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Интересно, что за два до этого те же «туристы» уже пытались попасть в Суоми, но были остановлены. Тогда иностранцам разъяснили законный порядок пересечения границы и отпустили. Однако пара повторила попытку. На второй раз их пришлось ловить с собаками.

Мигранты рассказали, что хотели попасть в Европу ради лучшей жизни. Теперь, по решению суда, они заплатят штраф и будут выдворены из России.

Напомним, что в прошлом году проводник из Ленобласти выстроил бутафорскую границу с Финляндией и бросил в лесу группу иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU