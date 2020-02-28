Упавшие деревья «задержали» прибытие поездов в Петербург

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:48:23+03:00

Три состава приехали в город с опозданием до двух часов

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Непогода нарушила планы пассажиров трех поездов, прибывших в Петербург. В ночь на пятницу, 28 февраля, в связи с неблагоприятными метеоусловиями на перегоне между станциями Ашево и Чихачево Октябрьской железной дороги попадали деревья. Из-за этого возникла неисправность устройств сигнализации, повлекшую задержку поездов дальнего следования.

- Из-за ЧП с задержкой следуют поезда: до 2 часов 20 минут поезд №84 из Гомеля, до 1 часа 30 минут состав №80 из Калининграда и до 40 минут задерживается поезд № 54 из Киева, - сообщила пресс-служба Октябрьской дороги.

Специалисты железной дороги с утра вели восстановительные работы и делали все возможное, что сократить отставание поездов по прибытии на конечные станции. Отмечается, что опоздания других поездов не произошло.

За последнее время из-за погоды в Петербурге произошло не мало ЧП. Так, в четверг, 27 февраля, работники «Мостотреста» вернули на место гранитный шар, укатившийся с Воскресенской набережной во время шторма «Элен» 24 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU