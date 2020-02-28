2020-02-28T16:23:11+03:00
Спорт

Молодежный «Зенит» проиграл сверстникам из «Локомотива»

Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу соперников команды Константина Зырянова
Петр КИБЕР
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Молодежный "Зенит" уступил "Локомотиву". Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов.Молодежный "Зенит" уступил "Локомотиву". Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов.
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Молодежка петербургского «Зенита» неудачно начала сезон после зимнего перерыва. В первом матче молодежного же первенства команда, которой руководит Константин Зырянов, проиграла сверстникам из московского «Локомотива».

- Я сказал, чтобы они не сильно расстраивались из-за результата, а обратили внимание на качество своей игры, которое оставляло желать лучшего. Наши футболисты могут играть намного сильнее, показывать качественный футбол, чего в этом матче от них не увидел, - приводит слова тренера пресс-служба сине-бело-голубых.

Самое обидное, что в домашнем матче «Зенит-м» вел в счете. Уже не пятой минуте первого тайма петербуржцы вышли вперед благодаря мячу Антона Бугорского, который дебютировал за команду - ранее он играл за юношей возрастом до 17 лет.

Однако ближе к перерыву зенитовцы подсели и во втором тайме позволили «Локомотиву» дважды отличиться за пять минут. Встреча так и завершилась 1:2.

Теперь помериться силами предстоит основным составам команд.

Игра «Зенита» с «Локомотивом» пройдет 29 февраля на «Газпром Арене» и начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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