«Последний день зимы»: Метеоролог рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:03:02+03:00

После 29 февраля в городе и области начнется оттепель с мокрым снегом и дождем

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Календарная зима, которая в 2020, високосном году оказалась на день длиннее, подошла к концу. Впрочем, ни сильных морозов ни пугающих снегопадов петербуржцы так и не дождались. Последняя надежда - на 29 февраля, но и оно станет скорее формально зимним. А с 1 марта, как по команде, придет потепление. О прогнозе на выходные в Петербурге и Ленобласти, «Комсомолке» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- В последний февральский день нас ждет, скажем, условно зимняя погода. Ночью и утром температура будет -5...-6 градусов. Днем в субботу от -1 до -3, возможен небольшой снежок, который припорошит дороги, - сообщил специалист. - А вот в воскресенье, 1 марта, все изменится. Если утром еще небольшой минус, и без осадков то днем усилится южный, который принесет потепление до +2..+3 градусов. Пойдет мокрый снег и дождь.

Примерно такое же прогноз метеоролог дает и на начало следующей недели. Начиная со 2 марта в городе и области будет облачная и слякотная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

При этом в ночные часы ожидаются минусовые температуры, поэтому на дорогах - гололед.

- Водителям стоит быть очень осторожными, - предупредил Юрий Куткевич.

Отметим, что 28 февраля, когда во второй половине дня выпал снег, моментально стал «днем жестянщика» со множеством аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU