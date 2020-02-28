С 10 марта транспондеры на ЗСД стали платными

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:43:20+03:00

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Второй в наступившем году «подарок» сделали автомобилистам в компании-эксплуатанте ЗСД. После резкого повышения стоимости проезда в январе, теперь деньги берут и за сами транспондеры. Приборы, которые раньше раздавали бесплатно - надо было лишь положить средства на счет, стали стоить тысячу рублей.

- С начала платной эксплуатации первых участков ЗСД в 2011 году, на ЗСД реализовывалась программа по бесплатному распространению бесконтактных средств регистрации проезда – транспондеров. Всего с того времени было роздано почти 700 тысяч устройств, - сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы».

Их получили почти все автомобилисты, которые хотели. Сейчас, по статистике, 85% поездок по ЗСД совершается по транспондеру. Это и выгоднее и быстрее.

Но все хорошее когда-то заканчивается. С 10 марта транспондеры будут продавать за 1000 рублей или сдавать в аренду за 5 рублей в месяц. При этом купленный аппарат можно сделать не именным, как по договору раньше, а анонимным. Предоставлять личные данные и заключать договор не потребуется. Такой транспондер можно передать другому человеку или продать вместе с машиной.

Тарифы остаются прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU