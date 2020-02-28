2020-02-28T21:30:02+03:00
Общество

Петербургский цирк может стать банкротом из-за иска британской компании

Entertainment One UK Limited требует от Балтийского цирка больше миллиона рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Британская компания пытается отстоять права на персонажей, образы которых использовали на выступлениях в Балтийском цирке. Фото: instagram.com/spbcircusБританская компания пытается отстоять права на персонажей, образы которых использовали на выступлениях в Балтийском цирке. Фото: instagram.com/spbcircus
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В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти зарегистрировали иск о признании должника банкротом, адресованный Балтийскому цирку от британской компании. Суть претензии Entertainment One UK Limited не сообщается. Однако чуть ранее британцы уже выигрывали дело на 1 миллион рублей от этого же петербургского цирка. Тогда истец защищал свои авторские права на персонажей мультипликационного сериала PJ Masks («Герои в масках» - Прим. ред.). В цирке использовали образы мультяшек для двух видов шоу, что возмутило британцев.

- Сумма исковых требований составляет 1048800 рублей, - гласит на этот раз новый иск о несостоятельности к Балтийскому цирку.

Добавим, что в середине февраля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начал процедуру банкротства в отношении «Метростроя». Теперь подземку будут возводить под пристальным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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