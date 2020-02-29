2020-02-29T01:16:35+03:00
Общество

Эрмитаж попрощался с горе-подрядчиком, который не смог отреставрировать здание Биржи

За два года реставрации компания «Меандр» выполнила лишь 7% работ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком, который реставрировал здание Биржи.Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком, который реставрировал здание Биржи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Эрмитаж принял решение расторгнуть контракт с ООО «Меандр» по реставрации и приспособлению для современного пользования здания Биржи. Подрядчика определили еще в 2018 году. Здание было в аварийном состоянии. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский возлагал тогда на Биржу большие надежды. Здание хотели сделать не только музеем, но и церемониальным центром города.

И вот шел первый год, затем второй, а из 317 миллионов рублей, выделенных на реставрацию, ушло в дело лишь 22,6 млн. Получается, что подрядчик выполнил только 7% работ.

- 26 февраля 2020 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Причина – ненадлежащее выполнение работ в рамках договора к установленному сроку, - гласит раздел расторжения контракта на реставрацию Биржи на сайте госзакупок.

Добавим, что это не первый отказ Эрмитажа сотрудничать с подрядчиком. В 2017 году от строителей фондохранилища на «Старой деревне» потребовали обратно 850 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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