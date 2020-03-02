Россельхознадзор уничтожил 1,5 тонны польских груш

2 Март 2020 2020-03-02T08:24:34+03:00

Весь товар хранился на складе в Великих Луках

Изменить размер текста: A A

Очередную партию санкционных продуктов уничтожили сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. На этот раз жертвой инспекторов пали польские груши.

- На одном из складов в городе Великие Луки должностными лицами было выявлено 1,54 тонн свежих груш, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рейд, проведенный вместе с таможенниками и прокуратурой выявил, что все фрукты сорта «конференс» приехали в Россию из Польши. А эта страна значится в санкционном списке. Другими словами, груши, обычно прикидывающиеся белорусскими, должны были быть изъяты и уничтожены.

Так и произошло. Всю партию отправили на полигон, где раскатали гусеницами бульдозера.

Напомним, что 26 февраля под присмотром инспекторов Россельхознадора сожгли другую крупную партию запрещенных продуктов. В огонь отправились две тонны финского сыра и масла.

ИСТОЧНИК KP.RU