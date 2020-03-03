2020-03-03T12:42:55+03:00
Происшествия

Двух экстремистов, напавших на чернокожих мужчин в петербургском метро, задержала полиция

Оба молодых человека неоднократно попадали в поле зрения МВД, один из них ранее судим [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала двоих радикалов, напавших на приезжих из Африки в петербургском метро / Фото: ГУ МВД ПетербургаПолиция задержала двоих радикалов, напавших на приезжих из Африки в петербургском метро / Фото: ГУ МВД Петербурга
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Полиция Петербурга задержала двух молодых людей, которые напали на приезжих из Африки в метро в ночь на 2 марта. Найти хулиганов удалось благодаря камерам наблюдения на платформах подземки. На видео отчетливо видно, как четверка экстремистов пристают к чернокожим мужчинам, пытаются избить их и стреляют из аэрозольного пистолета.

Один из подозреваемых несколько раз выстрелил в мужчин, а позже выбросил пистолет на пути метро / Фото: ГУ МВД Петербурга

Один из подозреваемых несколько раз выстрелил в мужчин, а позже выбросил пистолет на пути метро / Фото: ГУ МВД Петербурга

- По камерам видно, как трое парней и девушка зашли в метро на станции «Девяткино», зашли в вагон, а следом за ними прошли еще двое мужчин африканской внешности. На станции «Гражданская» молодые люди вытолкнули иностранцев на платформу, за одно выстрелив в них из газового пистолета «Удар», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

19-летний парень, который стрелял в мужчин, уже попадал в поле зрения полиции / Фото: ГУ МВД Петербурга

19-летний парень, который стрелял в мужчин, уже попадал в поле зрения полиции / Фото: ГУ МВД Петербурга

Далее хулиганы дождались чернокожих мужчин на станции «Академическая», где снова на них напали с кулаками. Позже драка продолжилась уже в вагоне поезда. На следующей станции «Политехническая» четверка выбежала на платформу и поспешила скрыться, а один из них выбросил пистолет на железнодорожные пути.

В результате расследования, полиция задержала двоих участников драки 19 и 22 лет. Так, младший стрелял из пистолета. Известно, что оба молодых человека неоднократно попадали в поле зрение полиции, один из них ранее судим.

Еще один задержанный подозреваемый в драке / Фото: ГУ МВД Петербурга

Еще один задержанный подозреваемый в драке / Фото: ГУ МВД Петербурга

В настоящее время полицией приняты все необходимые меры, направленные на установление местонахождения соучастников преступления и других участников конфликта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полиция по горячим следам раскрыла дерзкое хулиганство в петербургском метро.

Полиция просит граждан, которые могли также пострадать от противоправных действий указанных граждан, обращаться по телефонам: 112 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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