Безымянный остров переименуют под пансион воспитанниц Минобороны РФ
В Петербурге переименуют Безымянный остров, на котором расположится пансион воспитанниц Министерства обороны России. Такое поручение правительству города дала председатель Совфеда Валентина Матвиенко во вторник, 3 марта, на заседании в новом корпусе учреждения. Она отметила, что новое название острова должно отражать дух института благородных девиц. Об этом пишут "Невские новости".
- Это будет одним из знаковых мест со сказочными возможностями. Наши военные достойны того, чтобы их дети учились в таких заведениях. Дети из далеких гарнизонов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Известно, что общая часть застройки пансиона под вторую очередь составит 4 гектара. Комплекс будет иметь свою развитую инфраструктуру. В нем расположится медиацентр, театральная студия, а также сам театр на 600 мест. Территория будет облагорожена зелеными насаждениями для приятных прогулок и отдыха.
Также глава города отметил, что до первого корпуса на Бычьем острове проложат автобусный маршрут 25А.
Напомним, что пансион для воспитанниц Минобороны в Петербурге открылся в сентябре 2019 года. Помимо обычной учебной программы, девочки учатся ездить на лошадях и играть на фортепиано.
ИСТОЧНИК KP.RU