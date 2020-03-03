Безымянный остров переименуют под пансион воспитанниц Минобороны РФ

3 Март 2020 2020-03-03T18:55:53+03:00

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В Петербурге переименуют Безымянный остров, на котором расположится пансион воспитанниц Министерства обороны России. Такое поручение правительству города дала председатель Совфеда Валентина Матвиенко во вторник, 3 марта, на заседании в новом корпусе учреждения. Она отметила, что новое название острова должно отражать дух института благородных девиц. Об этом пишут "Невские новости".

- Это будет одним из знаковых мест со сказочными возможностями. Наши военные достойны того, чтобы их дети учились в таких заведениях. Дети из далеких гарнизонов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Известно, что общая часть застройки пансиона под вторую очередь составит 4 гектара. Комплекс будет иметь свою развитую инфраструктуру. В нем расположится медиацентр, театральная студия, а также сам театр на 600 мест. Территория будет облагорожена зелеными насаждениями для приятных прогулок и отдыха.

Также глава города отметил, что до первого корпуса на Бычьем острове проложат автобусный маршрут 25А.

Напомним, что пансион для воспитанниц Минобороны в Петербурге открылся в сентябре 2019 года. Помимо обычной учебной программы, девочки учатся ездить на лошадях и играть на фортепиано.

ИСТОЧНИК KP.RU