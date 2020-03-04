Голодный волк пришел к людям в Ленинградской области

4 Март 2020 2020-03-04T16:05:44+03:00

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С наступлением весны, жители Ленинградской области все чаще стали сталкиваться с волками, которые выходят из лесов к людям. Во вторник, 3 марта, комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона рассказал, что за последнюю неделю получил обращения из шести муниципальных районов о появлении диких животных.

- Каждое из поступивших обращений будет рассмотрено с выездом наших специалистов непосредственно на место. Просим граждан в случаях обнаружения хищников вблизи жилья немедленно оповещать комитет посредством направления обращений через официальный сайт комитета, - сообщили в комитете.

Специалисты отметили, что по возможности надо фиксировать факт выхода волков к людям на фото или видео. Так, 3 марта серого лесного жителя заметили жители Подпорожского района. Волк побегал между домами и зашел на участки. Сообщений о том, что кто-то пострадал, не было.

Напомним, что выходы волков к людям, не редкость. Так, в январе хищник прибежал на дачный участок под Лугой, когда хозяева жарили шашлыки. Животное выхватило решетку с мясом и убежало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764517" frameborder="0"></iframe> Голодный волк пришел к людям в Подпорожском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU