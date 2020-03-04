2020-03-04T16:05:44+03:00
Дом. Семья

Голодный волк пришел к людям в Ленинградской области

Жители деревень и поселков жалуются, что появление диких животных участилось [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Волк вышел к людям в Подпорожском районе / Фото: instagram.com/fauna_lenoblВолк вышел к людям в Подпорожском районе / Фото: instagram.com/fauna_lenobl
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С наступлением весны, жители Ленинградской области все чаще стали сталкиваться с волками, которые выходят из лесов к людям. Во вторник, 3 марта, комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-го региона рассказал, что за последнюю неделю получил обращения из шести муниципальных районов о появлении диких животных.

- Каждое из поступивших обращений будет рассмотрено с выездом наших специалистов непосредственно на место. Просим граждан в случаях обнаружения хищников вблизи жилья немедленно оповещать комитет посредством направления обращений через официальный сайт комитета, - сообщили в комитете.

Специалисты отметили, что по возможности надо фиксировать факт выхода волков к людям на фото или видео. Так, 3 марта серого лесного жителя заметили жители Подпорожского района. Волк побегал между домами и зашел на участки. Сообщений о том, что кто-то пострадал, не было.

Напомним, что выходы волков к людям, не редкость. Так, в январе хищник прибежал на дачный участок под Лугой, когда хозяева жарили шашлыки. Животное выхватило решетку с мясом и убежало.

Голодный волк пришел к людям в Подпорожском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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