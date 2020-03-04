Скульпторы показали, как выглядит памятник воинам ВОВ на трассе «Москва – Санкт-Петербург»

4 Март 2020 2020-03-04T23:01:21+03:00

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Скульпторы доделали глиняную модель памятника воинам Великой Отечественной войны, предназначенного для установки вдоль платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Могучего солдата Красной армии планируют доделать уже к лету этого года. Памятник разместится в Новгородской области.

Трехметровый воин в развевающейся плащ-палатке увековечит подвиг павших солдат. Фото: пресс-служба "Автодора"

- Сначала скульпторы сделали каркас, который должен выдержать не только 1,5-тонный вес глины, но и вес гипса. Им «укутают» модель, потом снимут и сделают из него форму для отливки памятника. Творцы прониклись целью создания образа солдата, который олицетворяет великую победу, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Напомним, место установки мемориала выбрали не случайно. Именно здесь в 1942 году шли ожесточенные бои, в которых погибли бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Там до сих пор работают поисковики, находя новые свидетельства баталий. Памятник должен увековечить подвиг тех советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU