2020-03-04T23:01:21+03:00
Общество

Скульпторы показали, как выглядит памятник воинам ВОВ на трассе «Москва – Санкт-Петербург»

Детально проработанная глиняная модель трехметрового солдата уже закончена [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Скульпторы закончили работы над глиняной моделью мемориала воинам ВОВ на трассе М-11. Фото: пресс-служба "Автодора"Скульпторы закончили работы над глиняной моделью мемориала воинам ВОВ на трассе М-11. Фото: пресс-служба "Автодора"
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Скульпторы доделали глиняную модель памятника воинам Великой Отечественной войны, предназначенного для установки вдоль платной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Могучего солдата Красной армии планируют доделать уже к лету этого года. Памятник разместится в Новгородской области.

Трехметровый воин в развевающейся плащ-палатке увековечит подвиг павших солдат. Фото: пресс-служба "Автодора"

Трехметровый воин в развевающейся плащ-палатке увековечит подвиг павших солдат. Фото: пресс-служба "Автодора"

- Сначала скульпторы сделали каркас, который должен выдержать не только 1,5-тонный вес глины, но и вес гипса. Им «укутают» модель, потом снимут и сделают из него форму для отливки памятника. Творцы прониклись целью создания образа солдата, который олицетворяет великую победу, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Напомним, место установки мемориала выбрали не случайно. Именно здесь в 1942 году шли ожесточенные бои, в которых погибли бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Там до сих пор работают поисковики, находя новые свидетельства баталий. Памятник должен увековечить подвиг тех советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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