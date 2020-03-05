Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Стало известно, что больных людей, у которых наблюдаются признаки ОРВИ и коронавируса, будут направлять не только в Боткинскую больницу, но и во Введенскую под номером 32. Там для всех подозрительных пациентов, приехавших из-за рубежа, организуют обследование и лечение. Это стало известно, исходя совещания с вице-губернатором Олегом Эргашевым.
- Нововведение касается пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Новая маршрутизация предполагает, что с 6 марта их будут направлять во Введенскую больницу № 32, - передает пресс-служба Смольного.
Также у властей и врачей Петербурга находится на контроле ситуация с двумя студентами из Италии, которые сейчас проходят обследование в больнице имени Боткина. Коронавирус чиновники не подтверждают, отсылая к Роспотребнадзору.
- У одного из них – симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений не зафиксировано. Анализы забираются в соответствии с клиническими рекомендациями. Исследования проводятся в лаборатории Роспотребнадзора. Лиц, контактировавших с итальянцами, сейчас выявляют. Если у них обнаружат симптомы коронавирусной инфекции, то их будут наблюдать в Боткинской больнице, - добавляют в Смольном.
Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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