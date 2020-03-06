Во Всеволожском районе Ленобласти могут ввести режим ЧС

6 Март 2020 2020-03-06T12:42:18+03:00

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Свалка на Колхозной улице в Колтушах, которая горит и в прямом смысле отравляет жизнь людям, достала уже всех. Дело дошло и до губернатора Ленинградской области, который поручил изучить вопрос и ввести режим чрезвычайного положения.

- В связи с затягиванием ситуации по пресечению приема и сжигания мусора на территории Колтушского сельского поселения Александр Дрозденко поручил провести заседание комиссии по ЧС и подготовить предложения о введении режима на территории Всеволожского района, - сообщает пресс-служба администрации 47 региона.

Заседание комиссии должно пройти 6 марта в Доме правительства Ленобласти, после чего заместитель председателя правительства региона по безопасности Михаил Ильин объявит о результатах и принятом решении.

7 февраля Ильин, по поручению губернатора уже встречался с жителями Колтушей и знает о проблеме не понаслышке.

Напомним, что свалка находится в 7 километрах от границ Петербурга и в 1 километре от жилых домов. Люди пытались перегородить въезд на полигон, после чего мусор начал гореть.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU