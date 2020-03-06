Актера Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково
Известного актера Михаила Ефремова 6 марта сняли с рейса Санкт-Петербург-Рига. Его попросту не пустили в самолет. Причиной, по некоторым данным, стало состояние артиста, который не рассчитал сил и перебрал со спиртным.
- Пошатывающийся Ефремов пытался пройти на борт, но его решили не пускать, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, актера оставили «трезветь» в Пулково, а сотрудники транспортной полиции завели на него административное дело. Дальнейшая судьба Михаила Олеговича пока неизвестна.
Отметим, что накануне, 5 числа Ефремов отыграл в спектакле «Чапаев и Пустота», поставленном по произведению Виктора Пелевина. Представление состоялось в петербургском ДК имени Ленсовета.
Стоит напомнить, что на счету артиста более 100 ролей в кино, 20 ролей в театре и больше 10 театральных проектов в качестве режиссера.
ИСТОЧНИК KP.RU