Актера Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково

6 Март 2020 2020-03-06T16:01:27+03:00

Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Известного актера Михаила Ефремова 6 марта сняли с рейса Санкт-Петербург-Рига. Его попросту не пустили в самолет. Причиной, по некоторым данным, стало состояние артиста, который не рассчитал сил и перебрал со спиртным.

- Пошатывающийся Ефремов пытался пройти на борт, но его решили не пускать, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, актера оставили «трезветь» в Пулково, а сотрудники транспортной полиции завели на него административное дело. Дальнейшая судьба Михаила Олеговича пока неизвестна.

Отметим, что накануне, 5 числа Ефремов отыграл в спектакле «Чапаев и Пустота», поставленном по произведению Виктора Пелевина. Представление состоялось в петербургском ДК имени Ленсовета.

Стоит напомнить, что на счету артиста более 100 ролей в кино, 20 ролей в театре и больше 10 театральных проектов в качестве режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU