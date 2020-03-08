Бастрыкин поручил проверить подрядчика, срывающего сроки реставрации исторических объектов в Петербурге

8 Март 2020 2020-03-08T09:25:56+03:00

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о некоем подрядчике, на которого жалуются журналисты и общественники Петербурга. Все якобы из-за того, что фирма систематически срывает сроки реставрации ряда исторических и культурных объектов города. Более того, организация делает свою работу не только медленно, но и некачественно.

- В СМИ сообщается, что компания выигрывает многомиллионные тендеры, а вопросов к качеству у журналистов и общественников возникает все больше. Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу тщательным образом проверить изложенные доводы и доложить о принятых мерах, - передает пресс-служба СК РФ России.

О ком конкретно идет речь – стоит только догадываться. Одна из последних резонансных историй про срывы сроки реставрации касалась компании «Меандр», которая за два года выполнила лишь 7% работ по восстановлению облика здания Биржи. Эрмитаж молниеносно попрощался с горе-подрядчиком, расторгнув контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU