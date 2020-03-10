Чтобы поклониться к мощам Иоанна Крестителя петербуржцы встали в огромную очередь перед Казанским собором
Огромные очереди выстроились перед Казанским собором Санкт-Петербурга. Несмотря на начавшуюся рабочую неделю, верующие пришли поклониться одной из главных православных святынь - мощам Иоанна Крестителя.
- Это самый чтимый после Пресвятой Богородицы христианский святой. Своей проповедью он призывал людей к покаянию и оставлению грехов. Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния». Пребывание частицы его мощей в Петербурге особенно символично в дни Великого поста, - отмечают митрополии.
Приложиться к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе можно до 17 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН
Отметим, что ковчег с мощами святого прибыл в город на Неве 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Накануне вечером святыню встречал митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Ковчег с мощами святого прибыл в город на Неве 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима.Фото: Артем КИЛЬКИН
А утром 10 марта доступ к мощам открыли для всех желающих. Верующих ждут в Казанском соборе ежедневно с 8:00 до 23:00 до 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU