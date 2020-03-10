2020-03-10T13:10:44+03:00
Общество

Чтобы поклониться к мощам Иоанна Крестителя петербуржцы встали в огромную очередь перед Казанским собором

Доступ к православной святыне открыт с 10 по 17 марта [фото]
Петр КИБЕР
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Петербуржцы встали в очередь, чтобы поклониться мощам Иоанна Крестителя.Петербуржцы встали в очередь, чтобы поклониться мощам Иоанна Крестителя.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Огромные очереди выстроились перед Казанским собором Санкт-Петербурга. Несмотря на начавшуюся рабочую неделю, верующие пришли поклониться одной из главных православных святынь - мощам Иоанна Крестителя.

- Это самый чтимый после Пресвятой Богородицы христианский святой. Своей проповедью он призывал людей к покаянию и оставлению грехов. Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния». Пребывание частицы его мощей в Петербурге особенно символично в дни Великого поста, - отмечают митрополии.

Приложиться к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе можно до 17 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приложиться к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе можно до 17 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что ковчег с мощами святого прибыл в город на Неве 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Накануне вечером святыню встречал митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ковчег с мощами святого прибыл в город на Неве 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ковчег с мощами святого прибыл в город на Неве 9 марта из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима.Фото: Артем КИЛЬКИН

А утром 10 марта доступ к мощам открыли для всех желающих. Верующих ждут в Казанском соборе ежедневно с 8:00 до 23:00 до 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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