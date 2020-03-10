Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T12:58:59+03:00

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О том, что ежегодный Петербургский международный экономический форум в этот раз не состоится по причине вспышки коронавируса, стало известно на прошлой неделе. До последнего момента на сайте ПМЭФ-2020 активно обсуждали список актуальных вопросов, которые обсудили бы эксперты со всего мира, но увы – организационный комитет решил не проводить мероприятие в текущем году. А сейчас стало известно, что ПМЭФ перенесли на будущий год.

- XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году. Форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции, - говорится на сайте ПМЭФ,

Точные даты мероприятия не называются, однако нынешний Форум должен был пройти с 3 по 6 июня.

Напомним, что в правительстве города с сожалением, но с пониманием восприняли новость об отмене ПМЭФ, на котором ежегодно подписывали соглашений на миллиарды долларов.

- Каждый Форум для нас – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума и полностью поддерживаем решение правительства РФ, - заявил тогда вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU