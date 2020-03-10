2020-03-10T23:40:05+03:00
Происшествия

Вандалы разбили витражи в доме-памятнике Франца Витцеля в Сестрорецке

Один из хулиганов раскаялся в содеянном [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сестрорецке разбили окна дома-памятника. Фото: vk.com/zavod1721В Сестрорецке разбили окна дома-памятника. Фото: vk.com/zavod1721
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В дом Франца Витцеля из Сестрорецка заглянули вандалы, разбив некоторые окна-витражи. Об этом сообщает группа «Сестрорецкий оружейный завод» во «Вконтакте». И это при том, что около года назад здание на Парковой улице внесли в государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Ребята взяли с собой биты и смартфоны, чтобы записать расправу над окнами в замедленном режиме и под пафосную музыку для Instagram. Позже ролик удалили. Один из парней клянется, что он не вандал, и все произошло по незнанию и глупости.

- Хочу извиниться перед теми, кто увидел это. Я не знал, что это региональный памятник. Я никогда не считал себя вандалом и не занимался такими вещами. Я полностью осознаю, что незнание не освобождает от ответственности, но уже после видео мне объяснили, что это здание регионального значения, - оправдывается юноша.

Парень извинился перед общественностью, как только о его поступке все узнали. Фото: instagram.com/_alex.spb__

Парень извинился перед общественностью, как только о его поступке все узнали. Фото: instagram.com/_alex.spb__

Добавим, что за такие поступки предусмотрена статья уголовного кодекса РФ. Все зависит от того, возьмутся ли за ребят стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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