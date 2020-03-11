Кашлянувшего мужчину едва не высадили из автобуса Таллинн-Петербург

11 Март 2020 2020-03-11T13:48:37+03:00

Пассажиры испугались, что он мог заболеть коронавирусом, но все обошлось

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Не в то время и не в том месте покашлял пассажир автобуса, ехавший из Таллинна в Петербург. На мужчину тут же с подозрением взглянули его попутчики, а потом и вовсе потребовали высадить подозрительного соседа. Инцидент произошел 10 марта.

- Примерно в 11:35 мужчина начал кашлять, что вызвало резко негативную реакцию со стороны других пассажиров, которые тут же устроили скандал с нецензурной бранью, - пишет эстонское издание RusDelfi и иронично уточняет, что мат не помогает защититься от коронавируса.

Не понравился кашель и эстонским пограничникам, которые предложили пассажиру провериться у медиков. Тут же, на границе мужчине померили температуру и никаких признаков болезни не нашли, поэтому он поехал дальше.

Такую же процедуру путешественник прошел и на въезде в Россию. Сотрудники Роспотреднадзора выяснили у мужчины, что кроме Таллинна он нигде не был, зафиксировали факт проверки, не нашли ничего подозрительного и, в итоге, в страну пропустили всех.

Напомним, что в пансионате «Заря», что поселке Репино под Петербургом организован карантин на 500 коек для туристов, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом стало известно также 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU