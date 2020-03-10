2020-03-10T19:10:47+03:00
Общество

Петербуржцев, приехавших из стран с коронавирусом, отправят под наблюдение в пансионат

Карантинный центр сделают в «Заре», что в поселке Репино
Петр КИБЕР
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Петербуржцев, вернувшихся из заграницы, будут отправлять на карантин.Петербуржцев, вернувшихся из заграницы, будут отправлять на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пансионат «Заря» станет местом размещения «подозрительных» петербуржцев. А именно туристов, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В карантин могут угодить даже те, у кого нет симптомов болезни.

- В целях принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга, на базе пансионата «Заря» создаются дополнительные места для возможного размещения под меднаблюдение людей, у которых отсутствуют какие-либо респираторные симптомы, свидетельствующие о возможном заражении, - сообщает пресс-служба комитета по социальной политике, который и занимается превращением пансионата в изолированное место.

По идее должен получиться центр, как в случае с Тюменью, куда из Китая были вывезены находившиеся там россияне. Все они провели две недели в карантине и потом благополучно отправились по домам.

А вот в Казани туристов с океанского лайнера Diamond Princess положили в инфекционную больницу. Там есть два пациента с подтвержденным коронавирусом.

Что касается Петербурга, то по состоянию на 10 марта в городе также подтверждены два диагноза. Один у итальянского студента, а второй - у туристки, вернувшейся из Италии. Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек.

Остальных, у кого нет симптомов ОРВИ, будут отправлять в «Зарю». Сейчас вокруг пансионата идут активные приготовления. Корпуса уже обнесли забором. Впрочем, в Комитете уточняют, что речь идет о местах «на всякий случай» когда сюда начнут завозить пациентов, и будут ли, пока неизвестно. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, всего подготовят 500 коек в четырех корпусах.

Отметим, что в советское время «Заря» считалась очень престижным местом лечения и отдыха, расположенном в одном из лучших мест Курортного района. Вот только погулять на берег Финского залива до истечения срока карантина никого не отпустят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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