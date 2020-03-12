В годовщину теракта в Петербургском метро появится мемориальная табличка

12 Март 2020 2020-03-12T14:36:56+03:00

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На станции метро «Технологический институт» появится мемориальная доска, в память о жертвах теракта в Петербургском метрополитене. Открытие таблички состоится 3 апреля 2020 года, в годовщину жуткой трагедии, которая унесла жизни 16 человек. Сам же знак памяти разместится в вестибюле станции.

- Были разные предложения по эскизам и содержанию таблички. В настоящее время эскиз согласован. Табличка в память о жертвах террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года, будет установлена в перронном зале станции метро «Технологический институт» к 3 апреля 2020 года, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по культуре города.

Точное время открытия мемориальной доски еще не названо. Эта информация станет известна ближе к четвертой годовщине трагедии.

Напомним, что 3 апреля 2017 года 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, находясь в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», привел в действие бомбу. В результате погибли 15 человек и сам террорист, еще 67 пассажиров были ранены.

Спустя год после трагедии «КП-Петербург» узнала, как живут люди, выжившие в теракте и пережившие этот ужас.

ИСТОЧНИК KP.RU