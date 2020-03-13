Скандальная участница шоу «Пацанки», пнувшая полицейского в Пулково, может сесть на пять лет

13 Март 2020 2020-03-13T13:38:32+03:00

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Следователи Северо-Западного управления СК на транспорте завершили расследование казалось рядового дела о буйном поведении пассажира в Пулково. Вот только личность хулиганки привлекла внимание всех петербургских СМИ. Девушкой, скандалившей с полицией, оказалась участница шоу «Пацанки» Анна Михеева, более известная как рэперша Hofmannita. Теперь у нее есть шанс «присеть» за применение насилия в отношении представителя власти.

- Установлено, что гражданка, находясь на территории аэропорта Пулково, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ногой сотруднику полиции, причинив ему физическую боль, - сообщает пресс-служба транспортного управления Следкома.

Слелдователи квалифицировали действия Михеевой как «насилие, не опасное для жизни и здоровья», но отметили, что скандальная рэперша еще и материлась в сторону стражей порядка.

Все произошло еще 20 ноября прошлого года, но сейчас дело готово к передаче в суд. 25-летней девушке грозит от крупного штрафа до ареста на полгода или даже тюрьма на срок до пяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744985" frameborder="0"></iframe> Участница шоу «Пацанки» Анна Михеева подралась с полицейскими в аэропорту «Пулково».

ИСТОЧНИК KP.RU