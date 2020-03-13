В Петербурге запретили массовые мероприятия свыше тысячи человек

13 Март 2020 2020-03-13T14:57:52+03:00

Смольный ввел запрет на мероприятия свыше 1000 человек. Судя по всему игры "Зенита" и СКА будут проходить при почти пустых трибунах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ограничения будут действовать с 16 марта и по 30 апреля

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Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Согласно опубликованному документу, с 16 марта по 30 апреля в городе запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью с выше тысячи человек. Речь идет от концертах, спортивных соревнованиях и прочем. Также петербуржцам рекомендовано не ездить за границу.

- Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба Смольного.

Под особое внимание санитарных врачей будут взяты люди, прибывающие в Северную столицу из стран, где обстановка с коронавирусом признана неблагополучной. В их число входят: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Всех, кто в последнее время бывал в указанных государствах, рекомендовано сидеть дома две недели и вызвать на всякий случай врача.

Работодателям рекомендовано отменить все загранкомандировки и не проводить массовых собраний сотрудников.

Подобные ограничения, но на мероприятия с численностью свыше 300 человек, ввела и Ленинградская область.

ИСТОЧНИК KP.RU