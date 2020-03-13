В Петербурге запретили массовые мероприятия свыше тысячи человек
Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Согласно опубликованному документу, с 16 марта по 30 апреля в городе запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью с выше тысячи человек. Речь идет от концертах, спортивных соревнованиях и прочем. Также петербуржцам рекомендовано не ездить за границу.
- Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба Смольного.
Под особое внимание санитарных врачей будут взяты люди, прибывающие в Северную столицу из стран, где обстановка с коронавирусом признана неблагополучной. В их число входят: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.
Всех, кто в последнее время бывал в указанных государствах, рекомендовано сидеть дома две недели и вызвать на всякий случай врача.
Работодателям рекомендовано отменить все загранкомандировки и не проводить массовых собраний сотрудников.
Подобные ограничения, но на мероприятия с численностью свыше 300 человек, ввела и Ленинградская область.
ИСТОЧНИК KP.RU