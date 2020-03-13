Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия

13 Март 2020 2020-03-13T15:26:19+03:00

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Власти Ленинградской области вслед за Петербургом объявили о мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Они оказались даже жестче, чем в городе. Если Смольный запретил массовые мероприятия свыше тысячи человек, то область установила порог в триста участников.

- Запретить с 15 марта 2020 года до отмены запрета проведение на территории Ленинградской области театрально-зрелищных, спортивных и прочих мероприятий числом участников свыше 300 человек, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Людям настоятельно советуют не принимать участие в мероприятиях и беречь здоровье. Известно, что часть событий уже отменена. В их числе торжества по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Под вопросом и «Крендель Фест» в Выборге.

Также, как и петербуржцам, жителям Ленобласти рекомендовано не ездить в заграничные поездки, а тем, кто ездил в страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу - обратиться к врачам. В подозрительном списке: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU