2020-03-12T20:02:49+03:00
Общество

С понедельника, 16 марта, Ленобласть вводит ограничения на массовые мероприятия

Под угрозой срыва «Крендель Фест» в Выборге и день воссоединения Крыма с Россией
Петр КИБЕР
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Из-за мер против распространения коронавируса в Ленобласти ограничивают все массовые мероприятия.Из-за мер против распространения коронавируса в Ленобласти ограничивают все массовые мероприятия.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вслед за многими европейским странами, а также некоторыми регионами России ограничения на проведение массовых мероприятий вводит и Ленинградская область. Действовать они начнут со следующей недели.

- С понедельника, 16 марта, Ленобласть введет ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Эта новость была озвучена на заседании в здании областного правительства, куда сегодня с визитом приехал губернатор Санкт-Петербурга. Полностью документ еще не оформлен, поэтому корреспонденту «Комсомольской правды» не смогли пояснить точнее, что именно будет ограничено и в каком виде.

Несмотря на то, что ограничения начнут действовать только с понедельника, уже отменены все праздничные мероприятия по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, запланированные в каждом из районов области на 15 марта.

Из других крупных событий в пресс-службе вспомнили «Крендель Фест», который традиционно проводится в Выборге и в нынешнем году намечен на 28 марта.

-Точно пока не скажем, но скорее всего он будет отменен, - сообщили корреспонденту «Комсомолки».

Напомним, что в Москве в связи с мерами против коронавируса на все массовые мероприятия наложили ограничение - не более пяти тысяч человек в одном месте. Из-за этого игра ЦСКА с «Зенитом» 22 марта пройдет при полупустых трибунах.

А вот в Петербурге подобных мер пока не принимают. Губернатор Северной столицы уверен, что ситуация везде разная и пока не требует ограничений. Впрочем, медики наготове, а в пансионате «Заря» создан карантин на 500 коек. Если вдруг что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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