2020-03-13T18:58:03+03:00
Общество

Пустая Петропавловка и редкие туристы без масок на Дворцовой

Фотокорреспондент «Комсомолки» прогулялся по Петербургу и увидел, каким теперь будет город [видео]
Олег ЗОЛОТОПетр КИБЕР
Поделиться:
В Петропавловской крепости - ни души.В Петропавловской крепости - ни души.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербург опустел. Не так, чтобы совсем, но привычных толп туристов в городе практически не видно. Тысячи китайских и европейских путешественников сидят по домам из-за коронавируса и не суют носа на улицу. Как без них выглядит центр Северной столицы, увидел фотокорреспондент «Комсомольской правды».

- Небывалая туристическая тишина сейчас на одном из главных туристических объектов Петербурга. В Петропавловской крепости непривычно безлюдно. Может сильный ветер спугнул туристов, а может коронавирус, - сообщает фотограф «КП-Петербург».

Возможно, что разгар рабочего дня - не лучшее время для прогулок по Петропавловке, но местные торговцы сувенирами тоже отмечают редкое затишье.

Главная площадь крепости редко бывает почти безлюдной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная площадь крепости редко бывает почти безлюдной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть многолюднее в другой исторической точке города. На дворцовой площади все же кто-то гуляет. Правда китайцев нет и здесь. А прохожие и немногочисленные туристы практически не носят масок. Видимо верят в своей иммунитет.

Зато в Эрмитаж, который работает несмотря ни на что, попасть можно без очереди. «Массовку» создают лишь школьники, приехавшие на экскурсию.

Напомним, что с 16 марта в Петербурге вводится запрет на массовые мероприятия свыше 1000 человек. Как это скажется на работе музеев - пока неизвестно.

В Петербурге пропали очередь в Эрмитаж, в Петропавловке почти не видно туристов.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полки магазинов стремительно пустеют в соседней с Петербургом Финляндии
Спасатели отгоняют орлана и лису от нерпы и ее детеныша на берегу Финского залива
Все домашние игры СКА-«Йокерит»пройдут без зрителей
Смольный наградит мойщика, потушившего загоревшуюся машину на Невском проспекте
Реконструкцию в петербургской консерватории назвали «вандализмом»
Два Международных экофорума отменили в Петербурге из-за коронавируса
Правильно парковаться в платной зоне водителям помогают волонтеры
Пустая Петропавловка и редкие туристы без масок на Дворцовой
Перед матчем «Зенита» с «Уралом» зрителям собираются мерить температуру
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
Стало известно, как режим повышенной готовности из-за коронавируса отразится на музеях Петербурга
Ребенок оказался одним из заболевших коронавирусом в Петербурге
В Петербурге сожгли еще 230 килограммов сыра, колбасы и масла
Дворцовый мост «позеленеет» в честь Дня святого Патрика
В Петербурге зафиксированы еще три случая коронавируса
В Петербурге отменили Образовательный форум и Финский бизнес-форум
Начался суд над сыном экс-вратаря СКА Соколова, обвиняемым в жестоком убийстве матери
Весенняя охота на диких животных в Ленобласти может начаться 11 апреля
Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия