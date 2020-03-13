Пустая Петропавловка и редкие туристы без масок на Дворцовой
Петербург опустел. Не так, чтобы совсем, но привычных толп туристов в городе практически не видно. Тысячи китайских и европейских путешественников сидят по домам из-за коронавируса и не суют носа на улицу. Как без них выглядит центр Северной столицы, увидел фотокорреспондент «Комсомольской правды».
- Небывалая туристическая тишина сейчас на одном из главных туристических объектов Петербурга. В Петропавловской крепости непривычно безлюдно. Может сильный ветер спугнул туристов, а может коронавирус, - сообщает фотограф «КП-Петербург».
Возможно, что разгар рабочего дня - не лучшее время для прогулок по Петропавловке, но местные торговцы сувенирами тоже отмечают редкое затишье.
Главная площадь крепости редко бывает почти безлюдной.Фото: Олег ЗОЛОТО
Чуть многолюднее в другой исторической точке города. На дворцовой площади все же кто-то гуляет. Правда китайцев нет и здесь. А прохожие и немногочисленные туристы практически не носят масок. Видимо верят в своей иммунитет.
Зато в Эрмитаж, который работает несмотря ни на что, попасть можно без очереди. «Массовку» создают лишь школьники, приехавшие на экскурсию.
Напомним, что с 16 марта в Петербурге вводится запрет на массовые мероприятия свыше 1000 человек. Как это скажется на работе музеев - пока неизвестно.
В Петербурге пропали очередь в Эрмитаж, в Петропавловке почти не видно туристов.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU