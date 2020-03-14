Виталий Милонов предложил изменить флаг и гимн России

14 Март 2020 2020-03-14T01:22:24+03:00

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Виталий Милонов рассказал в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM, что хотел бы обновить флаг и гимн России. Депутата Госдумы привлекает все имперское прошлое страны.

Какие поправки можно внести в устав Петербурга. И зачем Милонову нужен двуглавый орел на государственном флаге России 00:00 00:00

- Я считаю, что России давно пора дополнить свой флаг. Чтобы это был не просто штандарт президента – он пусть будет императорским на желтом фоне. А российский флаг должен нести на себе двуглавого орла. Почему? Да потому, что все великие страны имеют нестандартные флаги: Англия, США, Япония. У них нет этих унылых полосочек, - высказал идею Милонов.

Депутат не намекает, что Владимир Путин – император, а просто хочет, чтобы Россию не считали на международном уровне обычным европейским государством с заурядными символами. Но на этом Виталий Милонов не ограничился. Он предлагает провести всенародный конкурс на новый гимн РФ.

- Я не говорю, что наш нынешний гимн нужно точно поменять. Но обсудить новый текст можно. Вот мне нравится патриотическая версия Глинки «Славься», «Боже, Царя храни» тоже. Можно переделать ведь, - подытожил депутат Госдумы.

Напомним, ранее Милонов заявил, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU