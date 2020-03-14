В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»

14 Март 2020 2020-03-14T16:52:35+03:00

"Кренделя" не будет. Традиционный фестиваль в Выборге отложили на неопределенный срок. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Традиционный фестиваль «Выборгский крендель», он же «Крендель Фест» в нынешнем году не состоится. По крайней мере в планируемые даты. Изначально мероприятие собирались провести 28 марта, но теперь он отложен на неопределенный срок.

- В связи с введением на территории Ленинградской области мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции заявленная дата фестиваля «Выборгский крендель» отменена. Дата проведения фестиваля будет объявлена дополнительно, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Напомним, что решением губернатора региона с 15 марта и до особого распоряжения в Ленобалсти запрещено проведение любых мероприятий численностью свыше 300 человек.

Учитывая, что на «Крендель Фест», проходящий на Рыночной площади Выборга, съезжались сотни туристов, не говоря о самих жителях города и местных пекарях, готовящих оригинальные крендели, то судьба мероприятия была предрешена.

Возможно, если ситуация улучшится, его проведут летом или осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU