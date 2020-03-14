В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»
Традиционный фестиваль «Выборгский крендель», он же «Крендель Фест» в нынешнем году не состоится. По крайней мере в планируемые даты. Изначально мероприятие собирались провести 28 марта, но теперь он отложен на неопределенный срок.
- В связи с введением на территории Ленинградской области мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции заявленная дата фестиваля «Выборгский крендель» отменена. Дата проведения фестиваля будет объявлена дополнительно, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
Напомним, что решением губернатора региона с 15 марта и до особого распоряжения в Ленобалсти запрещено проведение любых мероприятий численностью свыше 300 человек.
Учитывая, что на «Крендель Фест», проходящий на Рыночной площади Выборга, съезжались сотни туристов, не говоря о самих жителях города и местных пекарях, готовящих оригинальные крендели, то судьба мероприятия была предрешена.
Возможно, если ситуация улучшится, его проведут летом или осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU