2020-03-14T16:52:35+03:00
Общество

В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»

Да, причиной стали ограничения из-за коронавируса
Петр КИБЕР
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"Кренделя" не будет. Традиционный фестиваль в Выборге отложили на неопределенный срок."Кренделя" не будет. Традиционный фестиваль в Выборге отложили на неопределенный срок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Традиционный фестиваль «Выборгский крендель», он же «Крендель Фест» в нынешнем году не состоится. По крайней мере в планируемые даты. Изначально мероприятие собирались провести 28 марта, но теперь он отложен на неопределенный срок.

- В связи с введением на территории Ленинградской области мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции заявленная дата фестиваля «Выборгский крендель» отменена. Дата проведения фестиваля будет объявлена дополнительно, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Напомним, что решением губернатора региона с 15 марта и до особого распоряжения в Ленобалсти запрещено проведение любых мероприятий численностью свыше 300 человек.

Учитывая, что на «Крендель Фест», проходящий на Рыночной площади Выборга, съезжались сотни туристов, не говоря о самих жителях города и местных пекарях, готовящих оригинальные крендели, то судьба мероприятия была предрешена.

Возможно, если ситуация улучшится, его проведут летом или осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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