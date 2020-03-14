Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта

14 Март 2020 2020-03-14T20:23:29+03:00

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Глава петербургского Комитета по образованию Жанна Воробьева прояснила ситуацию с дистанционным обучением, на которое из-за угрозы коронавируса могут отправить учеников городских школ. Предварительно, в процессе задействуют портал дистанционного обучения, на котором есть курс лекций по всем общеобразовательным предметам. Плюс преподаватель может добавлять и свои материалы и давать задания ученикам.

- Интернет-портал существует с 2009 года, его активно используют больше 2 тысяч учителей из 159 образовательных учреждений. Он востребован для работы с детьми, которые по медицинским показаниям находятся на дистанционном обучении, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

А теперь доступ к порталу смогут получить все образовательные учреждения, учителя и ученики. Отметим, что рекомендацию перевести детей на удаленный учебный процесс дало Министерство просвещения России.

Пока, впрочем, окончательное решение не принято. Его объявят 16 марта. Ну а для тех детей, кого родители не смогут оставить дома, планируют создать дежурные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU