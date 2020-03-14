Петербургских школьников могут отправить на домашнее обучение

Петербургских школьников могут отправить по домам из-за угрозы коронавируса. Впрочем, радоваться школярам рано, ведь речь идет не о внеплановых каникулах, а лишь о переводе учащихся на дистанционную форму обучения.

- В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения рассматривается возможность организации дистанционного обучения школьников на период действия в городе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Пока чиновники выбирают, каким именно образом организовать учебный процесс, если вдруг все полмиллиона петербургских школьников решат остаться дома. Сейчас специалисты тестируют возможности Портала дистанционного обучения и других образовательных платформ.

Технические возможности, в принципе, в школах есть. Но в таком масштабе их пока не задействовали.

Окончательное решение примут в понедельник «с учетом позиции Роспотребнадзора» и текущей эпидемической ситуации в городе. А пока школы будут работать в обычном режиме, но если родители посчитают нужным, то могут оставить детей дома.

Впрочем, уже с 21 марта начинаются весенние каникулы, которые продлятся неделю. за это время ситуация может качнуться как в одну, так и другую сторону.

Напомним, что режим мер по нераспространению коронавируса будет действовать в Северной столице с 16 марта по 30 апреля. В это время запрещено проведение всех массовых мероприятий, численностью свыше тысячи человек. Горожанам также советуют избегать людных мест и, по возможности, оставаться дома.