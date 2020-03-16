Ленобласть закупает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски и антисептики

16 Март 2020 2020-03-16T13:09:58+03:00

Ленобласть закупит аппараты ИВЛ, маски, антисептики и прочее на 70 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Правительство Ленинградской области выделяет дополнительные средства на обеспечение медиков всем необходимым для помощи возможным пациентам с коронавирусом. Так, на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) пойдут 33 миллиона рублей.

- В дополнение к имеющимся, в стационарах Ленобласти 268 аппаратам ИВЛ, регион проводит их дополнительную закупку. Приобрести планируется аппараты, позволяющие одновременно подключать к искусственной вентиляции легких до 10 пациентов, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Также будут закуплены медицинские маски, респираторы, защитные костюмы. Их будут использовать в больницах и на карантинных площадках, которых подготовили три.

Также закуплены маски и антисептики для обеспечения жителей Ленобласти старше 70 лет, которые попадают в группу риска по осложнениями при коронавирусной инфекции. Наборы будут раздавать по месту жительства, если поблизости окажется очаг заболевания.

По поручению губернатора на эти цели выделено свыше 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU