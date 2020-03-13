Первый случай коронавируса подтвержден в Ленинградской области

Правительство Ленинградской области сообщает о первом случае коронавируса, зафиксированном в регионе. Заболевшей оказалась жительница Кудрово, которая недавно ездила в Европу.

- В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района возвратившейся из поездки в Италию, - сообщает пресс-служба областного правительства.

По имеющимся данным, сейчас женщина госпитализирована в Боткинскую инфекционную клиническую больницу Санкт-Петербурга, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Возраст пациентки и другие данные пока не указываются.

Сейчас коммунальные службы направлены на адрес, где живет заразившаяся. Уборщики проведут полную дезинфекцию в подъезде многоэтажки.

Напомним, что до настоящего момента подтвержденных случаев в Ленобласти не было. Два пациента с коронавирусом есть в Петербурге и оба связаны с Италией. В первом случае заболел иностранный студент медицинского университета имени Мечникова - из-за этого на 2-недельный карантин посадили 780 студентов вуза, а второй стала молодая туристка, вернувшаяся с Аппенин.

Напомним, что с понедельника власти Ленобласти вводят ограничения на проведение массовых мероприятий и синхронизируют работу по профилактике коронавируса с Петербургом.

Смольный также вводит запрет на все культурно-массовые события свыше тысячи человек, который будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года. Петербуржцам рекомендовано воздержаться от посещений концертов, спортсоревнований и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболевание диагностировали у итальянского студента (подробности)

«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург

Рикардо Пизатти в Северной столице оказался впервые - с понедельника он должен был приступить к практике в институте, но в итоге попал на карантин в больницу (подробности)

«Нам не разрешают выходить из комнат»: Что происходит в студенческом общежитии, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец

По словам самих студентов, в изоляции находится 700 человек (подробности)