2020-03-16T22:38:01+03:00
Здоровье

Почти 2 тысячи больничных коек есть в Петербурге для больных разными видами инфекций

Если ситуация по коронавирусу ухудшится, власти задействуют для пациентов другие больницы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге есть все необходимое для для противодействия распространению коронавирусной инфекции.В Петербурге есть все необходимое для для противодействия распространению коронавирусной инфекции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге нет даже намека на дефицит больничных коек. Об этом стало известно из заседания городского правительства в понедельник 16 марта. Губернатор заявил, что всех больных гриппом и с подозрением на коронавирус есть, где разместить.

- Сейчас в Петербурге 1860 инфекционных коек для взрослых и детей. Если ситуация потребует, будут поэтапно задействованы койки в других больницах, - передает пресс-служба Смольного.

В данный момент городские стационары обеспечены всем необходимым: средствами защиты и дезинфекции, а также противовирусными препаратами.

Добавим, что чиновники и специалисты рекомендовали временно прекратить пускать посетителей к пожилым людям в больницах и соцучреждениях стационарного типа и к воспитанникам домов ребенка и интернатов.

Напомним, в Боткинской больнице сейчас подготовлено 338 изолированных боксов. Недавно пансионат «Заря», что в поселке Репино, переоборудовали в карантинный центр на 500 коек. Туда попадут петербуржцы и туристы, вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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