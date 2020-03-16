Почти 2 тысячи больничных коек есть в Петербурге для больных разными видами инфекций
В Петербурге нет даже намека на дефицит больничных коек. Об этом стало известно из заседания городского правительства в понедельник 16 марта. Губернатор заявил, что всех больных гриппом и с подозрением на коронавирус есть, где разместить.
- Сейчас в Петербурге 1860 инфекционных коек для взрослых и детей. Если ситуация потребует, будут поэтапно задействованы койки в других больницах, - передает пресс-служба Смольного.
В данный момент городские стационары обеспечены всем необходимым: средствами защиты и дезинфекции, а также противовирусными препаратами.
Добавим, что чиновники и специалисты рекомендовали временно прекратить пускать посетителей к пожилым людям в больницах и соцучреждениях стационарного типа и к воспитанникам домов ребенка и интернатов.
Напомним, в Боткинской больнице сейчас подготовлено 338 изолированных боксов. Недавно пансионат «Заря», что в поселке Репино, переоборудовали в карантинный центр на 500 коек. Туда попадут петербуржцы и туристы, вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU