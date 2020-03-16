2020-03-16T18:18:52+03:00
Общество

С подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 человек

11 человек из них - иностранцы, об этом рассказал главврач больницы [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВПетр КИБЕР
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В Боткинскую больницу госпитализировали 238 пациентов с подозрением на коронавирус.В Боткинскую больницу госпитализировали 238 пациентов с подозрением на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 16 марта, из Боткинской больницы был выписан первый пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Речь идет об итальянском студенте медакадемии имени Мечникова, приехавшем в Петербург по обмену. По этому поводу в Боткинской больнице была дана пресс-конференция, на которой главный врач клиники заявил, что на данный момент на карантине с подозрением на новую инфекцию находятся больше 200 пациентов.

- По состоянию на 16 марта госпитализированы 238 человек. Из них 42 - за последние, это средний показатель, - заявил главврач инфекционки Денис Гусев, чьи слова приводит корреспондент «КП-Петербург». Почти все они прибыли из заграницы.

Из общего числа пациентов 11 - иностранцы. А всего в Северной столице подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции. Двое из них выписаны сегодня. Также выпишут и 10 контактировавших с ними людей. Еще одна пациентка с коронавирусом - жительница областного города Кудрово. У всех болезнь протекает в легкой форме.

В Боткина обещают, что при необходимости мест в палатах хватит. На всякий случай подготовлено 338 изолированных боксов, но это количество можно увеличить.

Напомним, что в поселке Репино пансионат «Заря» был переоборудован в карантинный центр на 500 коек. Туда будут отправлять петербуржцев и туристов, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

238 пациентов госпитализированы в Боткинскую больницу..Видео: о ситуации на 16 марта рассказал главврач клиники Денис Гусев.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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