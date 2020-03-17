Финны увеличили срок выдачи виз и ездить к себе не советуют

17 Март 2020 2020-03-17T08:40:22+03:00

Граница с Финляндией пока не закрыта, но ограничения уже готовы. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 18 марта Россия, по решению премьер-министра Михаила Мишустина и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, для нераспространения коронавируса, на полтора месяца закрывает границы для всех иностранцев и лиц без гражданства. Россиян этот запрет не касается. Однако и другие страны, в том числе прибалтийские, ограничивают въезд к себе. Соседняя Финляндия границу на замок пока не закрыла, но ездить к себе все же не советует. Одновременно с этим увеличились и сроки выдачи виз до 15-17 дней. С чем это связано - не уточняется.

- МИД Финляндии на данный момент рекомендует избегать осуществления всех видов поездок, - говорится в сообщении на странице финского Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Дипломаты отмечают, что пункты пропуска на финляндско-российской границе пока работают в штатном режиме, однако некоторые путешественники в соцсетях пишут, что трудности уже есть, а с 18 марта финская сторона собирается прекратить пропуск до 13 апреля. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что авиакомпания Finnair приостановила полеты в Россию с 16 марта. Между Москвой и Хельсинки летает «Аэрофлот». Железнодорожное пассажирское сообщение между странами работает.

- Однако при планировании поездок нельзя исключать возможность оперативного введения ограничений для путешествующих лиц,- предупреждают в Генконсульстве Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU