Танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

17 Март 2020 2020-03-17T14:15:17+03:00

Пользователи интернета влюбились в танец Дмитрия Красилова и попросили взять его на конкурс [видео, фото]

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Танцор, покоривший сердца миллионов людей, Дмитрий Красилов, поедет на «Евровидение-2020». Молодой человек, уроженец Алтая, в одночасье проснулся знаменитым после того, группа Little Big, которая выступит за Россию на международном песенном конкурсе, представила новый клип. В видео парень, которого прозвали «пухляш», выдает зажигательные па, которые запали в душу многим.

- Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам, - рассказали участники группы в своем официальном Instagram.

littlebigband Танцор-пухляш из клипа Little Big Дима Красилов поедет на Евровидение-2020

Однако поклонники подловили музыкантов. В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что «поехать, это не тоже самое, что выступить». Некоторые предполагают, что танцор будет присутствовать в качестве поддержки. Но другие думают, что Красилов зажжет и сцену «Евровидения».

Клип группы Little Big на песню «Uno» за первые часы после своей презентации, уже начал бить рекорды по просмотру. Не только среди россиян, но и европейцев, которые пришли в восторг от дерзкой композиции.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

ИСТОЧНИК KP.RU