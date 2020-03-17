Танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Танцор, покоривший сердца миллионов людей, Дмитрий Красилов, поедет на «Евровидение-2020». Молодой человек, уроженец Алтая, в одночасье проснулся знаменитым после того, группа Little Big, которая выступит за Россию на международном песенном конкурсе, представила новый клип. В видео парень, которого прозвали «пухляш», выдает зажигательные па, которые запали в душу многим.
- Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам, - рассказали участники группы в своем официальном Instagram.
Однако поклонники подловили музыкантов. В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что «поехать, это не тоже самое, что выступить». Некоторые предполагают, что танцор будет присутствовать в качестве поддержки. Но другие думают, что Красилов зажжет и сцену «Евровидения».
Клип группы Little Big на песню «Uno» за первые часы после своей презентации, уже начал бить рекорды по просмотру. Не только среди россиян, но и европейцев, которые пришли в восторг от дерзкой композиции.
Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..
ИСТОЧНИК KP.RU