2020-03-17T14:15:17+03:00
Звезды

Танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

Пользователи интернета влюбились в танец Дмитрия Красилова и попросили взять его на конкурс [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Дмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеДмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big поедет на ЕвровидениеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Танцор, покоривший сердца миллионов людей, Дмитрий Красилов, поедет на «Евровидение-2020». Молодой человек, уроженец Алтая, в одночасье проснулся знаменитым после того, группа Little Big, которая выступит за Россию на международном песенном конкурсе, представила новый клип. В видео парень, которого прозвали «пухляш», выдает зажигательные па, которые запали в душу многим.

- Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам, - рассказали участники группы в своем официальном Instagram.

littlebigbandlittlebigband
Танцор-пухляш из клипа Little Big Дима Красилов поедет на Евровидение-2020
47011 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако поклонники подловили музыкантов. В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что «поехать, это не тоже самое, что выступить». Некоторые предполагают, что танцор будет присутствовать в качестве поддержки. Но другие думают, что Красилов зажжет и сцену «Евровидения».

Клип группы Little Big на песню «Uno» за первые часы после своей презентации, уже начал бить рекорды по просмотру. Не только среди россиян, но и европейцев, которые пришли в восторг от дерзкой композиции.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» ушел в отпуск до 22 марта и оборвал все контакты с внешним миром
Крупного наркодельца в Петербурге отправили под суд
Как провести карантин с пользой: «ВКонтакте» запустит ленту новостей о коронавирусе
Первые грачи прилетели в Петербург и попали на видео
В инфекционной больнице Боткина и Введенской больнице закончились места для пациентов
В Пулково прилетел петербуржец с набитыми долларами карманами
Жесткое массовое ДТП создало огромную пробку на трассе «Кола» под Петербургом
В Петербурге и Ленобласти зафиксирован рост продаж продуктов на почте
Царское Село изменило режим работы из-за коронавируса
Посетителям запретили заходить во все больницы Санкт-Петербурга
Как экономить время и деньги на коммунальных платежах
С петербургского автовокзала отменили десятки международных рейсов
Жена умершего сооснователя «Гражданской обороны» считает, что его могли убить
В Петербурге начнет работу мониторинговый центр по коронавирусу
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса петербуржцам старше 60 лет
В Петербурге отменили концерт ко Дню Святого Патрика
В Петербурге коронавирус будут искать у мертвых
Сильный ветер и дождь накроют Петербург и Ленобласть в среду
Серийных грабителей банка задержали в Петербурге
Танцор-пухляш из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Петербург вошел в топ-5 самых заботливых городов России
Развязку Московского шоссе с Дунайским проспектом построят к 2023 году
Петербурженка отбилась от насильника в подъезде дома на Просвещения
В Хибинах погиб альпинист из Петербурга