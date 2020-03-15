«Вы помогаете Италии справиться с карантином»: Как реагируют иностранцы на песню Little Big для Евровидения

Клип российской рэйв-группы Little Big на песню Uno для Евровидения 2020 привел в восторг людей по всему миру. За три дня видео с веселым выступлением петербургских музыкантов стало одним из самых просматриваемых на YouTube. Ролик появился на официальном канале музыкального конкурса 12 марта и уже набрал более 18 миллионов просмотров и миллион лайков, обойдя видео остальных участников шоу. Пользователи со всего мира делятся своими впечатлениями и, кажется, большинство единогласно одобряют группу из России. "Комсомолка" собрала самые яркие комментарии иностранных поклонников Little Big.

- Я женщина, живущая в Италии на карантине, - поделилась пользователь Даниэла Мартелли. - Этот ролик всегда заставляет меня улыбаться, а энергия этой группы помогает мне. Продолжайте и дальше, ребята.

Илья Прусикин представил новую песню Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- На самом деле мы можем отменить Евровидение в этом году, Россия уже победила, так какой смысл рисковать распространением коронавируса? - задался вопросом поляк под ником Child of Apollo. - Шучу, в России сделали потрясающую песню. Привет из Польши.

- Я люблю эту песню. 12 баллов от Сербии России, - восхитился серб Милан Радоевич.

- Это песня в топах Финляндии, - отметил Олли из Суоми.

Но больше всех работой Ильи Прусикина и сотоварищей, судя по всему, восхищены жители Испании, на языке которой российская группа и исполнила свою песню. Испанцы благодарят Little Big за то, что выбор пал именно на них и обещают болеть за петербуржцев.

- Что это такое? Я не могу выбросить это из головы, я люблю это! Удачи из Испании, - восхитилась испанка Ольга Кумплидо.

- Эта песня такая уникальная и классная! Россия заслуживает победы в этом году! Любовь из Греции, - написал один из жителей Греции.

Больше всего зарубежных пользователей восхитил танцор Фото: скрин клипа

Из Швеции, тем временем, россиянам шлют "позитивные флюиды". Французы желают "удачи и любви". Поляки шутят, что для жюри конкурса россияне будут темной лошадкой. Не остались равнодушными и жители Украины.

- Мне всегда без разницы было на Евровидение. Но в этом году буду болеть за "Литл Биг", - поделился украинец с ником Underground Hap. - Украина за вас, - добавил Владимир Алексеев.

Как бы там ни было на Евровидении, а приз зрительских симпатий Россия уже точно заслужила!

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.

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