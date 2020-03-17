Паром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы до 19 апреля

17 Март 2020 2020-03-17T19:57:09+03:00

Всему виной меры по борьбе с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Паромная компания MOBY SPL отменила все круизы «Принцессы Анастасии» до 19 апреля 2020 года. Все из-за усиленной меры по борьбе с коронавирусом – ограничения въезда иностранцев на территорию РФ и стран Евросоюза.

Тем не менее, пострадавшим от сорвавшегося отпуска предлагают различные бонусы. Россияне могут перенести круизное путешествие в период с 5 мая по 28 декабря, но с доплатой. Вдобавок людям предлагают скидку 15% на любое регулярное отправление компании MOBY SPL в 2020 году. Также путешественники могут отменить бронирование и получить все деньги за "поездку" на судне обратно.

В официальной группе паромной компании во «Вконтакте» люди горюют о неудавшихся отпусках, тем более что ранее «Принцесса Анастасия» частенько стояла на ремонте, не раз огорчая пассажиров.

- Очень печально. Покупали тур в Финляндию по немецкой визе впервые. Придется сдавать билеты, - пишет один из клиентов.

Клиенты компании расстроены новостью, но отмечают, что безопасность превыше всего. Фото: vk.com/mobyspl

ИСТОЧНИК KP.RU