Новый год без круизов: Паром «Принцесса Анастасия» все еще не могут отремонтировать

СЕГОДНЯ 21:22 2019-12-05T21:22:24+03:00

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На пароме «Принцесса Анастасия», курсирующего по Балтийскому морю, вновь отменили круизы - в этот раз до 8 января. Компания MOBY SPL сообщила своим клиентам, что судно до сих пор ремонтируют. Сейчас его отправили в стационарный сухой док, где специалисты проведут дополнительные технические работы.

Пострадавшим пассажирам предлагают различные варианты выхода из неудобной ситуации – перенести путешествие без дополнительных оплат на 2020 год, отменить бронирование и вернуть деньги, а также взять альтернативный вариант круиза. Некоторые клиенты в бешенстве и атакуют паромную компанию в официальной группе во «Вконтакте».

- Спасибо за испорченные новогодние праздники! Чтобы вы понимали - взят отпуск, сделаны визы, куплены билеты до Санкт-Петербурга!

- Ну вот и апогей мыльной оперы со срочным внеплановым ремонтом. Купившие новогодние туры, думаю, в восторге. В прошлом году «прокатили» с Ригой на Новый год, в этом году решили не мелочиться.

- Сегодня получила деньги обратно. Минус почти тысяча. Замечательный сервис! Еще и в минусе остались.

Другие клиенты, смирившиеся с ситуацией, желают компании не торопиться и максимально надежно отремонтировать судно.

Напомним, минувшей осенью круизы на «Принцессе Анастасии» отменяли трижды. Ранее у судна наблюдались неполадки с генераторами, возникшие возле Стокгольма.

ИСТОЧНИК KP.RU