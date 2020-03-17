2020-03-17T20:44:54+03:00
Общество

Крестный ход против коронавируса состоится в Ленобласти

Его инициаторами выступили глава Кировского муниципального района и настоятель Предтеченского храма
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти состоится крестный ход против коронавируса.В Ленобласти состоится крестный ход против коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти состоится крестный ход, предназначенный для молитв за здоровье горожан из-за угрозы распространения коронавируса. Обо всем сообщил глава Кировского муниципального района Андрей Гардашников в своем официальном Instagram. Чиновник попросил настоятеля Предтеченского храма помолиться за здоровье людей, но протоирей предложил пойти дальше и организовать небольшой крестный ход.

Фото: instagram.com/gardashnikov_am

Фото: instagram.com/gardashnikov_am

- В воскресенье, в 11:30, он будет совершен. Маршрут - от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания администрации Кировского муниципального района. Это не более 250 метров. Приглашаются все желающие. С сегодняшнего вечера начнем официально оповещать жителей, - пишет Андрей Гардашников.

Чиновник добавил, что количество участников будет наверняка небольшим. Тем не менее, власти собираются организовать необходимое расстояние между участниками крестного хода по всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что доступ к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе не будут закрывать из-за коронавируса. Киоты икон и ковчег с мощами обрабатывают всеми специальными антисептическими растворами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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