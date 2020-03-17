Дефицита продуктов в торговых сетях Петербурга нет и не будет

17 Март 2020 2020-03-17T21:22:10+03:00

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17 марта на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса стало известно, что в Петербурге нет и не будет дефицита продуктов в торговых сетях из-за угрозы распространения коронавируса. По данным магазинов, которые держат связь со Смольным, все договоры с разнообразными поставщиками в силе. Никаких отказов в поставках продуктов и угрозы распрощаться с тем или иным товаром нет. У предприятий хлебопекарной промышленности также достаточно запасов зерна.

- Отдельно на заседании рассматривался вопрос сдерживании роста цен в розничной торговле. Говорили и о бизнесе, ведь пострадать от коронавируса могут многие отрасли: туризм, культура и сфера развлечений, общепит, торговля. Любой случай банкротства предприятий будет рассматриваться как ЧП. Нужно обеспечить устойчивую работу городского бизнеса, - передает пресс-служба Смольного.

В каждом районе Северной столицы теперь создадут оперативные штабы по поддержке предпринимателей. Бизнесмены уже предложили властям рассмотреть возможность отсрочки по оплате налогов и сборов, а также по аренде городского имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU