Пенсионера насмерть сбила иномарка на Петергофском шоссе

17 Март 2020 2020-03-17T23:45:42+03:00

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17 марта около 21:00 в Красносельском районе Петербурга BMW насмерть сбила пенсионера. Все произошло возле дома №1 на Петергофском шоссе. Известно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель с 11-летним стажем, к сожалению, не сумел вовремя среагировать на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.

- За рулем BMW-320 находился 30-летний мужчина. Его водительский стаж идет от 2009 года. Иномарка наехала на пенсионера вне зоны пешеходного перехода, когда тот переходил дорогу справа налево. От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи. Его личность сейчас устанавливают. На вид ему 65 лет. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы. Водитель сбил людей под воздействием «шариков».

ИСТОЧНИК KP.RU