Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о смертельном ДТП на Невском проспекте. Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.

- В ходе следствия установлено, что 24 февраля 2019 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), у дома №55 по Невскому пр., совершив столкновение с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, - сообщала Объединенная пресс-служба судов при избрании меры пресечения Мураду Касымову.

Следователи отмечают, что водитель BMW в момент аварии был не только под воздействием веселящего газа - «шариков надышался», как пояснял сам виновник ДТП - но и был лишен прав на полтора года. Порцию закиси азота мужчина вдохнул в одном из клубов на Думской улице.

Но все это не помешало ему сесть за руль и вдавить педаль газа. Итогом стала авария и гибель двух человек, один из которых оказался гражданином США, вторая - его знакомой петербурженкой. Еще трое получили серьезные травмы и долго лечились.

На этой машине Мурад Касымов сбил пятерых человек. Фото: vk.com/spb_today

Позднее адвокаты водителя пытались договориться с родными погибших, чтобы смягчить наказание, но те отказались.

- Мы предлагали помочь пострадавшим. Предлагали им деньги, но они не отреагировали. Их адвокаты не дают данные счетов, чтобы перевести средства, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» защитник Мурада Касымова. - Ни одного гражданского иска (требования компенсации вреда - прим.ред.) в деле нет.

Следствие шло долго и арестованного на шесть месяцев Касымова даже отпускали на свободу, ограничив перемещения по городу, но до суда дело наконец дошло. И приговор оказался достаточно жестким.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления ТС сроком на 3 года со штрафом в 250 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Около года из этого срока Касымов уже отсидел в СИЗО, где день идет за полтора.

Гражданские иски, которые все же оказались поданы, судом удовлетворены частично. Их сумма не называется.