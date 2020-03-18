Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном

18 Март 2020 2020-03-18T01:24:10+03:00

В Ленобласти не будут проводить крестный ход за здоровье людей во время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Глава Кировского муниципального района Ленобласти Андрей Гардашников поменял свое прежнее решение провести крестный ход против коронавируса. Изначально чиновник предложил просто помолиться за здоровье жителей региона и Петербурга. Но настоятель Предтеченского храма захотел развить идею до полноценного крестного хода.

Данную новость встретили с критикой, несмотря на то, что власти собирались организовать необходимое расстояние между участниками мероприятия по советам Роспотребнадзора.

- В связи с массой критики по поводу предыдущей публикации решение теперь такое: встреча в воскресенье 22 марта будет, но, скорее всего, в формате молебна, а не крестного хода. Это, в общем-то, и предполагалось изначально. Сейчас такое время, что не угадаешь, какое средство вернет мир на место, - пишет Андрей Гардашников в своем Instagram.

Добавим, что крестный ход планировали провести от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания местной администрации.

Власти учли мнение общественности. Фото: instagram.com/gardashnikov_am

ИСТОЧНИК KP.RU