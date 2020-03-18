Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном
Глава Кировского муниципального района Ленобласти Андрей Гардашников поменял свое прежнее решение провести крестный ход против коронавируса. Изначально чиновник предложил просто помолиться за здоровье жителей региона и Петербурга. Но настоятель Предтеченского храма захотел развить идею до полноценного крестного хода.
Данную новость встретили с критикой, несмотря на то, что власти собирались организовать необходимое расстояние между участниками мероприятия по советам Роспотребнадзора.
- В связи с массой критики по поводу предыдущей публикации решение теперь такое: встреча в воскресенье 22 марта будет, но, скорее всего, в формате молебна, а не крестного хода. Это, в общем-то, и предполагалось изначально. Сейчас такое время, что не угадаешь, какое средство вернет мир на место, - пишет Андрей Гардашников в своем Instagram.
Добавим, что крестный ход планировали провести от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи до здания местной администрации.
Власти учли мнение общественности. Фото: instagram.com/gardashnikov_am
ИСТОЧНИК KP.RU