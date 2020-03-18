«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса

18 Март 2020 2020-03-18T14:35:38+03:00

Беглов проверил наличие продуктов после жалоб в соцсетях на пустые полки в магазинах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В магазинах Петербурга продуктов достаточно. Это заявил губернатор города Александр Беглов в среду, 18 марта, после незапланированного посещения сетевых магазинов во Фрунзенском районе. Градоначальник проверил ассортимент на полках и отметил, что паниковать горожанам незачем.

- Все продукты здесь есть, в том числе такие как рис и гречка, - рассказал о наблюдениях Беглов.

Напомним, что с минувшей недели в социальных сетях начали появляться фотографии пустых полок в гипермаркетах Петербурга. В основном пустовали стеллажи с крупами, а также туалетной бумагой.

Губернатор считает, что повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации.

- Не надо впадать в панику. Продукты в городе есть, - твердо заявил градоначальник.

Также Беглов рассказал, что что сегодня делается все для обеспечения регулярных поставок необходимых товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU