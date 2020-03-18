2020-03-18T19:21:36+03:00
Происшествия

Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом

Горе-подрядчика проверят по статье за мошенничество
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Некачественная реставрация Санкт-Петербургской консерватории стала уголовным делом. Фото: google.com/mapsНекачественная реставрация Санкт-Петербургской консерватории стала уголовным делом. Фото: google.com/maps
Изменить размер текста:

Реставрацию здания Санкт-Петербургской консерватории проверят следователи. После выполненной работы горе-подрядчика возбудили уголовное дело по статье за мошенничество. Дело находится в центральном аппарате СК России после поручения Александра Бастрыкина. Все благодаря общественности и градозащитникам Петербурга, которые активно жаловались на фирму за срывы сроков реставрации и некачественное выполнение работ.

- Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Название компании-подрядчика пока что не раскрывают.

Напомним, ранее Эрмитаж разорвал контракт с фирмой, сорвавшей сроки реставрации здания Биржи. За два года компания «Меандр» не выполнила и 10% работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге три молодые женщины организовали канал нелегальной миграции
Аквапарк «Питерлэнд» закрывается с 19 марта
Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом
На углу Энгельса и Просвещения иномарка снесла 9-летнего ребенка
В Петербурге запустят онлайн-консультацию по коронавирусу
В Петербурге часы начали новый отсчет до ЕВРО-2020, перенесенного на следующий год
Две машины МЧП приехали спасать кота, застрявшего на березе
СИЗО «Кресты» закрылся на карантин из-за коронавируса
Дворцовую площадь в Петербурге помоют с шампунем
112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучение
Авария на мосту Александра Невского парализовала движение трамваев
«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей
Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть
Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области
«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги
Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа
Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники
«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей
Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения
Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Эрмитаже появится свой президент
«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса
В Луге с рельсов сошла электричка
Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина