Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом

18 Март 2020 2020-03-18T19:21:36+03:00

Горе-подрядчика проверят по статье за мошенничество

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Реставрацию здания Санкт-Петербургской консерватории проверят следователи. После выполненной работы горе-подрядчика возбудили уголовное дело по статье за мошенничество. Дело находится в центральном аппарате СК России после поручения Александра Бастрыкина. Все благодаря общественности и градозащитникам Петербурга, которые активно жаловались на фирму за срывы сроков реставрации и некачественное выполнение работ.

- Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Название компании-подрядчика пока что не раскрывают.

Напомним, ранее Эрмитаж разорвал контракт с фирмой, сорвавшей сроки реставрации здания Биржи. За два года компания «Меандр» не выполнила и 10% работ.

ИСТОЧНИК KP.RU