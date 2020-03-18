Иномарка снесла пешехода на «зебре» на Лиговском проспекте

18 Март 2020 2020-03-18T20:03:08+03:00

Мужчину сбили на "зебре" на Лиговском проспекте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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18 марта около 16:30 на Лиговском проспекте «Шкода Рапид» сбила мужчину, переходящего дорогу по «зебре». ДТП попало на камеры видеонаблюдения, однако сложно сказать точно, шел пешеход на красный или зеленый сигнал светофора. Во всем разбираются инспекторы ГИБДД, пока мужчину госпитализировали в больницу.

- Авария произошла у дома №193 на Лиговском проспекте. 24-летний водитель, со стажем с 2016 года, совершил наезд на мужчину 1982 года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего увезли в больницу врачи скорой помощи. У него диагностировали тяжелые травмы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что этим же днем на углу Энгельса и Просвещения сбили 9-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по «зебре». Ребенок сорвался с места и попытался перебежать дорогу в тот момент, когда другие пешеходы все еще стояли на тротуаре.

ДТП на Лиговском.Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU